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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лестером» в матче АПЛ

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лестером» в матче АПЛ
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Встреча закончилась нулевой ничьей.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 70 очков после 37 матчей. За тур до конца подопечные Эдди Хау опережают «Ливерпуль», идущий пятым, на четыре балла. Таким образом, мерсисайдцы не смогут опередить «Ньюкасл». «Сороки» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Лестер» находится на 18-й строчке, заработав 31 очко. За тур до конца «лисы» отстают на два очка от спасительного 17-го места, позволяющего сохранить прописку в элитном дивизионе.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
22 мая 2023, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
Лестер Сити
Лестер
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