Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал своего соотечественника голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили после его стычки с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором во время матча 35-го тура Ла Лиги (1:0). Также грузин встал на сторону бразильца в борьбе с расизмом.
Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Этот парень и я были вместе с детства, мы вместе жили в академии, вместе делали наши первые шаги в футболе. Несколько людей лучше меня знают, что он всегда будет защищать и помогать своим друзьям и партнёрам по команде, когда им это нужно. Георгий — хороший человек с большим сердцем и хороший вратарь. Он просто заступился за своего одноклубника. В футболе нет места расизму. Винисиус, мы с тобой в этой борьбе против расизма», — написал Кварацхелия в своих социальных сетях.
- 24 мая 2023
-
11:10
-
10:58
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:38
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:04
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:15
-
09:07
-
08:57
-
08:36
-
08:30
-
08:06
-
07:20
-
06:49
-
06:02
-
05:57
-
05:15
-
04:43
-
04:18
-
04:02
-
04:00
-
03:51
-
03:47
-
03:32
-
03:18
-
02:59