Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал своего соотечественника голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили после его стычки с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором во время матча 35-го тура Ла Лиги (1:0). Также грузин встал на сторону бразильца в борьбе с расизмом.

Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Этот парень и я были вместе с детства, мы вместе жили в академии, вместе делали наши первые шаги в футболе. Несколько людей лучше меня знают, что он всегда будет защищать и помогать своим друзьям и партнёрам по команде, когда им это нужно. Георгий — хороший человек с большим сердцем и хороший вратарь. Он просто заступился за своего одноклубника. В футболе нет места расизму. Винисиус, мы с тобой в этой борьбе против расизма», — написал Кварацхелия в своих социальных сетях.