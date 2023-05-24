Арбитр Карасёв не получил назначений на матчи 29-го тура РПЛ после дерби «Спартак» — ЦСКА

Судья Сергей Карасёв не получил назначений на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, информирует официальный сайт РФС. В прошлом туре он работал на центральном матче «Спартак» — ЦСКА (2:1), в котором произошёл скандал с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши за непристойные жесты.

Позже в СМИ появилась информация, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Эксперты дали заключение для Контрольно-дисциплинарного комитета, согласно которому поведение Роши не заслуживало удаления. Теперь КДК должен отменить красную карточку игроку ЦСКА. При этом по удалению форварда «Спартака» Александра Соболева у ЭСК вопросов не возникло.