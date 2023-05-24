В КДК рассказали, почему не стали наказывать Рошу, назвавшего Соболева клоуном
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему защитник московского ЦСКА Виллиан Роша не был наказан за свои слова в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева в микст-зоне после матча армейцев с красно-белыми (1:2).
«Что касается интервью Роши в микст-зоне. Мы выслушали ЦСКА: то самое слово на португальском переводится как «ни в какие ворота не лезет». «Спартак» заявил ходатайство, что необходимо представить заключения специалиста.
За полтора дня нам не удалось обеспечить участие независимого эксперта — нет португалоговорящего специалиста. Направили запрос от КДК РФС в независимую организацию для определения значения слов Роши», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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