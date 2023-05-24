Красная карточка и дисквалификация Роши отменены

Красная карточка защитника московского ЦСКА Виллиана Роши и его дисквалификация отменены по итогам КДК РФС. Будет проведён отдельный анализ его слов после матча, сказанных в микст-зоне в адрес нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Роша был вызван на заседание КДК по итогам матча 28-го тура со «Спартаком» (1:2). Во время игры бразильский защитник получил прямую красную карточку после того, как повторил оскорбительный жест нападающего красно-белых Соболева. На заседании было принято решение дисквалифицировать футболиста «Спартака» на четыре игры.

Ранее стало известно, что ЭСК признал удаление Роши в матче с красно-белыми ошибочным. Главным арбитром на встрече работал Сергей Карасёв.