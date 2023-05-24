«Спартак» обжалует решение КДК РФС по дисквалификации Соболева на четыре игры

Московский «Спартак» обжалует решение КДК РФС по дисквалификации Александра Соболева. Об этом сообщил глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.
«Александр на заседании принёс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
26-летний нападающий получил четырёхматчевую дисквалификацию за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Соболев пропустит два оставшихся матча «Спартака» в нынешнем сезоне — с «Пари НН» (дома) и «Крыльями Советов» (выезд), а также две встречи нового розыгрыша чемпионата России. В текущей кампании на счету 26-летнего нападающего 15 голов и девять результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.
- 24 мая 2023
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