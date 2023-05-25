Канчельскис – о дисквалификации Соболева: условному игроку «Урала» дали бы больше матчей

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал наказание форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест во время матча с ЦСКА (2:1).
«Конечно, отмена удаления Роши справедлива. Он же не говорит по-русски и хотел показать судье жест Соболева. Если бы он знал русский, то подошёл бы и спросил: «Вы видели, что он показал?» Правильно, что карточку отменили.
Соболев – игрок сборной, игрок «Спартака». Я уверен, что, если бы это был игрок условно «Урала», то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Напомним, Соболев был дисквалифицирован на четыре матча.
Андрей Канчельскис оценил наказание Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА
Канчельскис: если бы на месте Соболева был бы игрок «Урала», ему бы дали больше матчей
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