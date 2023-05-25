Бородюк: перешли на «осень-весна» — 15 лет ничего не можем выиграть. Зачем выдумывать?

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк не поддерживает реформы и нововведения в российском футболе.

«Что касается реформ, отдельно хотелось бы отметить, чтобы у каждого реформатора были имя и фамилия, чтобы после выдуманных реформ была определённая ответственность. А то у нас могут навыдумывать, а потом ответственных нет.

Оставьте футбол в покое! Есть гладкий чемпионат во всём мире. Не надо ничего выдумывать — всё давно изобретено. Оставьте Кубок России таким, какой он есть, — выиграл или проиграл. Если не хватает игр, то сделайте другой турнир: например, Кубок РПЛ. Там можно делать абсолютно любую систему. Реформаторы, оставьте в покое главные турниры.

Зачем что-то выдумывать? 15 лет что-то выдумывают, перешли на «осень-весна» — 15 лет ничего не можем выиграть. По два месяца не играем летом, когда прекрасные поля. Оставьте главные турниры такими, какими они всегда были.

Что касается возможной реформы Суперкубка, то мы всё хотим сделать как в Испании или Германии. Зачем-то постоянно хотим оттуда что-то взять. Лучше придумайте своё достойное. Вторая лига раньше была подпиткой, давала молодых футболистов, футболисты набирались там опыта перед выступлениями в РПЛ.

Во что сейчас превратили Вторую лигу? Всё давно было выдумано. И большие победы были. Поэтому реформаторам надо оставить футбол в покое», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.