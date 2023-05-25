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Луиш Фигу рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Луиш Фигу рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
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Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» и рассказал, кого будет поддерживать.

«У меня много друзей в «Манчестер Сити». Все думают, что «Сити» – фаворит на победу. Думаю, нас ждёт напряжённая и захватывающая встреча. Я играл за «Интер», конечно, я буду его поддерживать. Надеюсь, они смогут победить», – приводит слова Фигу AS.

Фигу выступал за «Интер» с 2005 по 2009 год. Он четырежды побеждал в Серии А, один раз выиграл национальный кубок и дважды становился обладателем Суперкубка Италии.

Напомним, финальный матч состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе». Матч обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.

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