Объявлена бригада арбитров на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Официальный сайт УЕФА объявил судейские назначения на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Решающую игру турнира «Манчестер Сити» — «Интер» обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.

Главный судья – Шимон Марциняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша), резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), VAR – Томаш Квятковски (Польша), AVAR – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).

Отметим, что Шимон Марциняк впервые в карьере будет работать на финальном матче Лиги чемпионов. В декабре прошлого года он был арбитром финала чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» прошёл «Милан», а «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала».