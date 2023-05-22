Объявлена бригада арбитров на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023
Поделиться
Официальный сайт УЕФА объявил судейские назначения на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Решающую игру турнира «Манчестер Сити» — «Интер» обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.
Главный судья – Шимон Марциняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша), резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), VAR – Томаш Квятковски (Польша), AVAR – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).
Отметим, что Шимон Марциняк впервые в карьере будет работать на финальном матче Лиги чемпионов. В декабре прошлого года он был арбитром финала чемпионата мира в Катаре.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» прошёл «Милан», а «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала».
Комментарии
- 22 мая 2023
-
17:55
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
16:55
-
16:55
-
16:52
-
16:37
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
14:53
-
14:50
Партнерский контент