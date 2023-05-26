Олег Корнаухов: главная мотивация ЦСКА — завоевать серебряные медали РПЛ

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов высказался о мотивации армейского клуба на остаток сезона-2022/2023.

«Надеюсь, что ЦСКА победит в игре с «Краснодаром» и сделает это красиво. Это то, чего всегда ожидаешь от команды. Армейцы ведут борьбу за второе место и готовятся к финалу Кубка России, поэтому будет очень интересный матч. Тем более «Краснодар» набрал хорошую форму и показывает очень интересный футбол.

Поражение в дерби должно больше разозлить ЦСКА? Нет, я не думаю, что это стимул для того, чтобы больше разозлиться. А если бы была победа, меньше бы разозлились? Нет, тем более прошло уже достаточное количество времени. Самая главная мотивация для армейцев — завоевать серебряные медали чемпионата», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.