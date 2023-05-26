Таранов: собаку в Бразилии футболу проще научить, чем некоторых наших футболистов

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов поделился воспоминаниями о нагрузках под руководством Валерия Газзаева. Также он рассказал об адаптации к этим условиям бразильской диаспоры, которая была в армейском клубе.
«Смогло бы нынешнее поколение игроков выдержать нагрузки под руководством Газзаева? Если правильно объяснить, зачем эти нагрузки. А сейчас как бывает: дают нагрузку, «мы терпели — и вы терпите», а больше ничего не объясняют.
Тогда поколение было другое — и объяснять было не нужно. Мы двигались на багаже советской школы. Да, тяжело, кто-то рыгал после тренировки, у кого-то кружилась голова. Но это было не просто так: где-то лишнего съел, где-то спать лёг не вовремя. Не такие профессионалы были в этом смысле.
Как себя чувствовали бразильцы? Охреневали. Но мы общались с ними: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две. Да и страна ведь там футбольная: на каждом углу играют, собаку там проще научить, чем некоторых наших футболистов», — приводит слова Таранова Sport24.
- 26 мая 2023
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