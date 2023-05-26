Нарубин: боюсь, при отмене лимита к нам хлынет вся «пассажирская» посредственность

Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, если отменить лимит — в чемпионат России приедет множество посредственных футболистов. Напомним, сейчас в заявку клубов РПЛ на сезон можно вносить не более 13 иностранцев. При этом не более восьми из них могут одновременно находиться на поле.

«Насколько я помню, в том или ином виде лимит существует очень давно. Он не мешал российским клубам выигрывать Кубки УЕФА, сборной России быть конкурентоспособной и состоять из топовых российских игроков, а нашему чемпионату стоять в таблице УЕФА вплотную за французским. Это первое.

Второе: даже при лимите на легионеров некоторые клубы умудрялись подписывать кучу легионеров на скамейку, мы их называли «пассажирами». Они были или абсолютно посредственные, или откровенно слабые. Многие из них даже на поле ни разу могли не выйти. Понятно, что это агентско-тренерские делишки, но мы имеем сам факт того, что даже при лимите на скамейке сидели несколько иностранных «пассажиров». А ведь вместо них можно было бы держать там способных ребят из дубля, давая им понять: вот она, Премьер-Лига, она совсем рядом.

Я просто боюсь, что при отмене лимита вся эта «пассажирская» посредственность, на которую я насмотрелся даже при лимите, с новой силой хлынет к нам», — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».