«Бавария» набрала 71 очко в Бундеслиге — худший результат для чемпиона с 2010 года

Мюнхенская «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023, набрав 71 очко в 34 матчах.

Последний раз чемпион Германии набирал столько очков в 2010 году. Тогда чемпионом также стали мюнхенцы, а сезон они закончили с 70 очками.

В матче заключительного, 34-го тура «Бавария» обыграла «Кёльн» в гостях со счётом 2:1. На восьмой минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд. На 81-й минуте Деян Любичич сравнял счёт. На 89-й минуте Джамал Мусиала принёс «Баварии» победу и чемпионский титул.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.