«Бавария» выиграла чемпионат Германии
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023.
Завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На восьмой минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд. На 81-й минуте Деян Любичич сравнял счёт. На 89-й минуте Джамал Мусиала принёс «Баварии» победу и чемпионский титул.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям. «Кёльн» завершил сезон на 11-м месте. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.
Комментарии
- 27 мая 2023
-
19:54
-
19:51
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:01
-
17:59
Партнерский контент