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«Бавария» выиграла чемпионат Германии

«Бавария» выиграла чемпионат Германии
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Мюнхенская «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023.

Завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На восьмой минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд. На 81-й минуте Деян Любичич сравнял счёт. На 89-й минуте Джамал Мусиала принёс «Баварии» победу и чемпионский титул.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям. «Кёльн» завершил сезон на 11-м месте. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.

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