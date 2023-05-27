«Арис» играет с АПОЭЛом, матч комментирует Никита Ковальчук

Стартовал матч заключительного, 36-го тура чемпионата Кипра, в котором АПОЭЛ принимает «Арис» на стадионе «ГСП» в Никосии.

Русскоязычная трансляция матча доступна в социальных сетях «Ариса» — VK, VK Play, Rutube и «Одноклассниках». Комментирует встречу Никита Ковальчук.

Ранее «Арис» досрочно завоевал чемпионский титул на Кипре, впервые в своей истории выиграв золото. В следующем сезоне клуб из Лимасола выступит в квалификации Лиги чемпионов. «Арис» стал недосягаем для конкурентов после того, как 21 мая АПОЭЛ на выезде уступил «Аполлону» со счётом 2:3.

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», был признан лучшим игроком сезона чемпионата Кипра.