«Арис» играет с АПОЭЛом, матч комментирует Никита Ковальчук
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Стартовал матч заключительного, 36-го тура чемпионата Кипра, в котором АПОЭЛ принимает «Арис» на стадионе «ГСП» в Никосии.
Русскоязычная трансляция матча доступна в социальных сетях «Ариса» — VK, VK Play, Rutube и «Одноклассниках». Комментирует встречу Никита Ковальчук.
Ранее «Арис» досрочно завоевал чемпионский титул на Кипре, впервые в своей истории выиграв золото. В следующем сезоне клуб из Лимасола выступит в квалификации Лиги чемпионов. «Арис» стал недосягаем для конкурентов после того, как 21 мая АПОЭЛ на выезде уступил «Аполлону» со счётом 2:3.
Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», был признан лучшим игроком сезона чемпионата Кипра.
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