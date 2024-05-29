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Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии»

Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии»
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Бывший главный тренер «Бернли» Венсан Компани возглавил мюнхенскую «Баварию», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

38-летний бельгиец подписал соглашение с командой до лета 2027 года, «Бёрнли» получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. В первой сезоне Чемпионшипа для бельгийца английский клуб занял первое место. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт», не спас «Бёрнли» от вылета из АПЛ, но мюнхенские боссы разглядели потенциал в молодом тренере.

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