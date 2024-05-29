Овчинников: Черчесов не может просто так заехать в «Пари НН», его пригласило руководство

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Дай бог, чтобы Станислав Саламович возглавил «Пари НН». Это будет серьёзная фигура для Нижнего Новгорода. А руководство, которое сидит в клубе, как будет взаимодействовать с Черчесовым? Это же не цветная конфетка в фантике. Хочу посмотреть, как руководство будет заходить к нему в кабинет.

Возможно, когда Черчесов приезжал на базу команды перед матчем с «Крыльями Советов», то он знакомился. Я считаю, что Черчесов не может просто так заехать на базу команды. Ради речи ехать в Нижний Новгород 400-500 км… Я думаю, что его пригласили, он посмотрел и уехал. Если руководство клуба делает такое при живом тренере, то это неправильно. На живое место приходить нельзя, не будет фарта. Но я думаю, что Черчесов вполне может возглавить «Пари НН», даже в случае вылета в Первую лигу», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что руководство «Пари Нижний Новгород» высоко ценит Станислава Черчесова и рассматривает вариант с приглашением тренера в команду, если клуб останется в РПЛ.