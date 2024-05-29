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Венсан Компани дал первый комментарий в качестве главного тренера «Баварии»

Венсан Компани дал первый комментарий в качестве главного тренера «Баварии»
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Венсан Компани прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Баварии».

«Я с нетерпением жду возможности приступить к работе в «Баварии». Для меня большая честь выступать за этот клуб – «Бавария» является институтом международного футбола», — приводит слова Компани пресс-служба мюнхенского клуба.

38-летний бельгиец подписал соглашение с командой до лета 2027 года, «Бёрнли», который возглавлял Компани, получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.

Венсан Компани возглавлял «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда заняла 19-е место в минувшем сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги, набрав 24 очка, и покинула турнир. Ранее под руководством бельгийца английский клуб занял первое место в Чемпионшипе. Контрактное соглашение Компани с клубом было рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».

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