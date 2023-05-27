Нкунку и Фюллькруг — лучшие бомбардиры Бундеслиги, Коло Муани — лидер по «гол+пас»

Подошёл к концу розыгрыш немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Лучшими бомбардирами турнира стали Кристофер Нкунку из «Лейпцига» и Никлас Фюллькруг, забившие по 16 голов.

Лучшим ассистентом Бундеслиги стал Рафаэл Геррейру из дортмундской «Боруссии», отметившийся 12 голевыми передачами. Лидером по «гол+пас» стал Рандаль Коло Муани из «Айнтрахта». На его счету 15 голов и 11 результативных передач.

Первое место в Бундеслиге заняла мюнхенская «Бавария», выиграв титул в 11-й раз подряд и обновив свой же рекорд. Мюнхенцы обыграли в последнем туре «Кёльн» (2:1). В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.