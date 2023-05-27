Салихамиджич: титул «Баварии» принадлежит и Нагельсману. Он приложил к этой победе руку

Бывший спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич напомнил, что бывший тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман имеет прямое отношение к победе команды Томаса Тухеля в чемпионате Германии.

«Этот титул также принадлежит Юлиану Нагельсману, он тоже приложил руку к этой победе. Я хочу, чтобы он знал, что мы высоко ценим его. Мне было труднее всего расставаться с Юлианом. Он действительно хороший парень и от всего сердца приглашён отпраздновать нашу победу», — цитирует Салихамиджича журналист Sport1 Керри Хау в своём «твиттере».

Напомним, Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера «Баварии» в конце марта. Вместо него мюнхенцы пригласили бывшего тренера «Боруссии» Дортмунд, «ПСЖ» и лондонского «Челси» Томаса Тухеля.