Родриго – о замене в матче с «Севильей»: я зол на Анчелотти

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал свою замену в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой гостей со счётом 1:2. Родриго оформил дубль в этом матче и был заменён на 81-й минуте.

«Я был немного зол на Анчелотти, потому что хотел забить ещё один гол и оформить хет-трик, но ничего страшного, он сказал мне, что так мы выиграем», — приводит слова Родриго Sportsport.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 77 очка. В заключительном туре Примеры «Реал» встретится с «Атлетиком». Матч состоится 4 июня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – 20:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.