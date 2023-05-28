Агент Малкома рассказал о реакции футболиста на вызов в сборную

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, рассказал, как футболист отреагировал на вызов в сборную Бразилии на матчи с Гвинеей в Барселоне (17 июня) и Сенегалом в Лиссабоне (20 июня).

«Малком очень счастлив вызову в сборную Бразилии. Это большая честь для него. Он давно заслужил этот вызов!» — приводит слова агента Sport 24.

26-летний Малком провёл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах текущего сезона, забив 26 голов и отдав девять результативных передач.

Напомним, сегодня, 28 мая, стало известно, что Малком и экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас, ныне выступающий за «Фламенго», вызваны в сборную Бразилии. В заявку команды также попали такие звёздные футболисты, как Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Родриго и Винисиус Жуниор (оба представляют мадридский «Реал»).