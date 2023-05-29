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В «Локомотиве» сообщили об интересе к 18-летнему Салтыкову из «Крыльев Советов»

В «Локомотиве» сообщили об интересе к 18-летнему Салтыкову из «Крыльев Советов»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что железнодорожники проявляют интерес к полузащитнику «Крыльев Советов» Никите Салтыкову.

«Пока не могу прокомментировать информацию, что «Локомотив» выкупит Салтыкова у «Крыльев». «Локомотиву» интересен этот игрок. Салтыков — перспективный футболист, поэтому мы за ним наблюдаем. Отправится на сборы или нет — будем решать уже после сезона.

Точно вам не скажу. У нас возвращается много наших футболистов, которые на контракте», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне 18-летний Никита Салтыков провёл 12 матчей за «Крылья Советов» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.

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