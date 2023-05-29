«Нельзя стереть свою историю». Сборная России — «Арсеналу», удалившему пост об Аршавине

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на удаление лондонским «Арсеналом» поста с поздравлением Андрея Аршавина.
«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», – пост с таким текстом появился на официальной странице сборной России в «Твиттере». К посту прикрепили скриншот поздравительного сообщения «Арсенала», тегнув лондонский клуб.
Напомним, лондонский «Арсенал» поздравил с днём рождения российского нападающего Андрея Аршавина в своём «твиттере» утром 29 мая, прикрепив к сообщению ролик с четырьмя голами россиянина в ворота «Ливерпуля». Спустя восемь часов пост стал недоступным по ссылке, так как был удалён автором. Судя по всему, «Арсенал» сделал это после появления множества критических комментариев от украинских болельщиков.
- 29 мая 2023
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