Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает Ole, у аргентинца есть несколько предложений, некоторые из них поступили в последние дни. Помимо саудовского «Аль-Хиляля», у игрока есть вариант с переходом в «Интер» из Майами, который всегда казался ему привлекательным. Также футболиста «ПСЖ» пытается подписать клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры аргентинца называли возвращение в «Барселону».
Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. В 39 сыгранных матчах за парижан во всех турнирах форвард записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач. В составе «ПСЖ» Месси стал чемпионом Франции.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства:
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