«Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на € 1,2 млрд за два года

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил Лионелю Месси невероятный по щедрости контракт. Если аргентинец ответит согласием, то получит € 1,2 млрд в течение двух лет. Годовая зарплата футболиста составит € 600 млн в год, что более чем вдвое превышает сумму, которую сейчас получает Криштиану Роналду в «Аль-Насре», сообщает Footmercato.

Отец игрока Жорже Месси дал понять, что поддерживает предложение «Аль-Хиляль», осталось убедить самого Лионеля, который в конце сезона станет свободным агентом и почти наверняка покинет «ПСЖ». Аргентинец выбирает из нескольких вариантов, где продолжить карьеру. Первым выбором уроженца Росарио всегда была «Барселона», но финансовые проблемы каталонского клуба создают атмосферу неопределённости, что может подтолкнуть игрока к принятию другого решения.

Если Месси примет предложение из Саудовской Аравии, то не только получит рекордный в истории футбола оклад, но и возродит одно из самых принципиальных противостояний на индивидуальном уровне. Извечный антагонист Лионеля португалец Роналду выступает за «Аль-Наср», который является главным конкурентом «Аль-Хиляля» в местном чемпионате.