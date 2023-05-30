Алдонин: Чалову, Дивееву и Кучаеву нужен Кубок, чтобы закрепить себя в истории ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что молодым игрокам армейцев нападающему Фёдору Чалову, хавбеку Константину Кучаеву и защитнику Игорю Дивееву необходима победа в Кубке России, чтобы закрепить себя в истории клуба.
«ЦСКА нужно выиграть две игры и завоевать трофей со вторым местом. Этому поколению армейцев это нужно. Чемпионат надо завершить со знаком плюс, а не минус. Если будет «серебро» у ЦСКА, то задача на чемпионат будет выполнена. А Кубок нужен молодым армейцам — Чалову, Дивееву, Кучаеву, чтобы закрепить себя в истории клуба. Им это необходимо, они это понимают. Плюс есть Акинфеев, который может им объяснить. Да, опыта в таких важных матчах нет, но в этих встречах он и образуется. Игра на нерве будет, но, думаю, что ЦСКА к этому уже готов», — приводит слова Алдонина Metaratings.
ЦСКА сыграет в финале Кубка России 11 июня с «Краснодаром» в Москве.
- 30 мая 2023
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