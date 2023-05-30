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Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня в Москве

Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня в Москве
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Третий в истории российского женского футбола матч за Суперкубок состоится в субботу, 17 июня, в Москве на «ВЭБ Арене». В борьбе за титул сойдутся чемпион России — ЖФК «Зенит» — и обладатель Кубка России — ЖФК ЦСКА. По результатам жребия номинальными хозяевами поля стали футболистки «Зенита», сообщается на сайте РФС.

«Зенит» и ЦСКА — лидеры Суперлиги текущего сезона. В ноябре прошлого года команды встречались в финале Кубка России на «Газпром Арене», где по итогам битвы двух столиц сильнее оказалась Москва (2:1). Всего за всю историю противостояния команды сыграли между собой 11 матчей: три встречи закончились вничью, четырежды сильнее оказывался ЦСКА и столько же раз — «Зенит».

До начала матча гостей ждет фестивальная зона с развлекательной программой, конкурсами, мастер-классами и автограф-сессиями знаменитых спортсменов. Сегодня, 30 мая, также стартует продажа билетов. Минимальная цена – 100 рублей.

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