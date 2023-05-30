Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня в Москве

Третий в истории российского женского футбола матч за Суперкубок состоится в субботу, 17 июня, в Москве на «ВЭБ Арене». В борьбе за титул сойдутся чемпион России — ЖФК «Зенит» — и обладатель Кубка России — ЖФК ЦСКА. По результатам жребия номинальными хозяевами поля стали футболистки «Зенита», сообщается на сайте РФС.
«Зенит» и ЦСКА — лидеры Суперлиги текущего сезона. В ноябре прошлого года команды встречались в финале Кубка России на «Газпром Арене», где по итогам битвы двух столиц сильнее оказалась Москва (2:1). Всего за всю историю противостояния команды сыграли между собой 11 матчей: три встречи закончились вничью, четырежды сильнее оказывался ЦСКА и столько же раз — «Зенит».
До начала матча гостей ждет фестивальная зона с развлекательной программой, конкурсами, мастер-классами и автограф-сессиями знаменитых спортсменов. Сегодня, 30 мая, также стартует продажа билетов. Минимальная цена – 100 рублей.
- 30 мая 2023
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
16:50
-
16:38
-
16:36
-
16:28
-
16:23
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:13
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:27
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
14:54
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:21