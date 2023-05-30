Валерий Гладилин: нет ничего страшного, что для сборной России не нашёлся соперник

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.
«Решение не проводить сборы национальной команды России летом — правильное: сейчас нет соревнований, к которым надо готовиться. Тренерский штаб сборной и так видит всех игроков и их возможности. Смысла собирать футболистов на сборы нет.
Нет ничего страшного, что для сборной России не нашёлся соперник. Такая ситуация сложилась: рано или поздно всё наладится и встанет на свои места», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.
- 30 мая 2023
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