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Валерий Гладилин: нет ничего страшного, что для сборной России не нашёлся соперник

Валерий Гладилин: нет ничего страшного, что для сборной России не нашёлся соперник
Валерий Гладилин
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Решение не проводить сборы национальной команды России летом — правильное: сейчас нет соревнований, к которым надо готовиться. Тренерский штаб сборной и так видит всех игроков и их возможности. Смысла собирать футболистов на сборы нет.

Нет ничего страшного, что для сборной России не нашёлся соперник. Такая ситуация сложилась: рано или поздно всё наладится и встанет на свои места», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.

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