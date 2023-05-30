РФС объявил, что сборная России проведёт следующий сбор осенью

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что следующий сбор национальной команды России пройдёт осенью.
Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.
РФС ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.
Июньский сбор национальной команды России был отменён из-за сложностей с расписанием, по которому у игроков сборной было бы недостаточно времени для подготовки к следующему сезону РПЛ.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что 15 июня в Москве должен был состояться матч между Россией и Камеруном, однако африканская сторона отказалась от проведения встречи.
- 30 мая 2023
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