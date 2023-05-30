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РФС объявил, что сборная России проведёт следующий сбор осенью

РФС объявил, что сборная России проведёт следующий сбор осенью
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что следующий сбор национальной команды России пройдёт осенью.

Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.

РФС ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.

Июньский сбор национальной команды России был отменён из-за сложностей с расписанием, по которому у игроков сборной было бы недостаточно времени для подготовки к следующему сезону РПЛ.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что 15 июня в Москве должен был состояться матч между Россией и Камеруном, однако африканская сторона отказалась от проведения встречи.

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