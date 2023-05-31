Аршавин: матч РФ с Бразилией мог бы стать ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не видит ничего страшного в том, что национальная команда не проведёт летний сбор. Также Аршавин считает, что россиянам необходимо организовать матч с топ-сборной, например, с Бразилией. По его мнению, это стало бы ударом по коалиции, которая не хочет видеть Россию на международных соревнованиях.
«В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная всё равно ни к чему не готовится. Если не нашли спарринг‑партнёра, нет смысла просто так собираться. Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдёргивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.
Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации. Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и её никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдёт, было бы вообще супер», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 31 мая 2023
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