Песьяков: Карпин в кулуарах объяснял, что ехать на турнир в Азию травмоопасно

Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков высказался об отказе российской национальной команды от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня. Напомним, в товарищеском матче России и Таджикистана в ноябре 2022 года Песьяков получил травму, поэтому он признался, что не хочет вновь играть на искусственном поле.
«Хотел бы принять участие в товарищеских матчах сборной после сезона? Тут всё зависит от формата. Если речь о том азиатском турнире, то нет, а товарищеские матчи вполне. Почему нет? Понимаете, тут важны условия. Играть в Душанбе в 40 градусов на искусственном поле, наверное, не хотелось бы.
Опасение травм — основная причина отказа от турнира в Азии? Да, и Валерий Георгиевич в кулуарах конкретно это объяснял. Просто травмоопасно. Но просто в товарищеских матчах после сезона, конечно, готов принять участие», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».
- 31 мая 2023
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