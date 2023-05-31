Шалимов: говорят, Дзюба забивает, так как уровень РПЛ упал. А почему Игнатьев не забивает?

Известный российский тренер Игорь Шалимов высоко оценил игровую форму нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Он считает, что результативность Дзюбы не связана с падением уровня РПЛ.
«Отдельно о Дзюбе. Видно, что он физически готов хорошо, нет лишняка. И вновь повторю о заблуждении — якобы Дзюба не техничный игрок. Наоборот, он очень техничный футболист, я не помню случаев, когда бы он бил со всей силы, абы куда. Полно голов, когда он бьёт аккуратно, технично, в угол. Он высокий и мощный, но техничный — это редкое сочетание. Говорят, что уровень РПЛ упал, и это очень помогает Дзюбе забивать. Если так, то почему тот же Ваня Игнатьев не забивает, когда получает свой шанс?» — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 31 мая 2023
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