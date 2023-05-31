Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов: говорят, Дзюба забивает, так как уровень РПЛ упал. А почему Игнатьев не забивает?

Шалимов: говорят, Дзюба забивает, так как уровень РПЛ упал. А почему Игнатьев не забивает?
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Шалимов высоко оценил игровую форму нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Он считает, что результативность Дзюбы не связана с падением уровня РПЛ.

«Отдельно о Дзюбе. Видно, что он физически готов хорошо, нет лишняка. И вновь повторю о заблуждении — якобы Дзюба не техничный игрок. Наоборот, он очень техничный футболист, я не помню случаев, когда бы он бил со всей силы, абы куда. Полно голов, когда он бьёт аккуратно, технично, в угол. Он высокий и мощный, но техничный — это редкое сочетание. Говорят, что уровень РПЛ упал, и это очень помогает Дзюбе забивать. Если так, то почему тот же Ваня Игнатьев не забивает, когда получает свой шанс?» — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Дзюба: в Госдуму и в президенты РФС вряд ли пойду — не особо интересно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023