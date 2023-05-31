Дзюба: в Госдуму и в президенты РФС вряд ли пойду — не особо интересно

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, чем планирует заниматься по окончании профессиональной карьеры футболиста. Спортсмен заявил, что ему неинтересна политическая деятельность в Госдуме РФ и пост президента Российского футбольного союза (РФС).
«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли. Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью — это более вероятно», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».
Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой по схеме «1+1». Также стало известно, что руководство железнодорожников улучшило финансовые условия пребывания Артёма в клубе. В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл 10 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
- 31 мая 2023
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