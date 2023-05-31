Transfermarkt повысил рыночную стоимость Александра Кокорина

Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в чемпионате Кипра. Российский нападающий клуба «Арис» Лимасол Александр Кокорин прибавил в цене до € 1 млн. Отметим, что на пике карьеры (март 2014-го) форвард стоил € 18 млн.

32-летний россиянин арендован кипрским клубом у итальянской «Фиорентины». За новую команду бомбардир забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Арендное соглашение истекает в конце сезона, но в «Арисе» намерены выкупить Кокорина у «фиалок». Сумма возможной сделки не называется.

Отметим, что «Фиорентина» заплатила за переход Кокорина «Спартаку» в январе 2021 года € 4,5 млн. Однако за итальянскую команду отметиться результативными действиями Александр так и не смог.

Первые слова Кокорина после чемпионства «Ариса». Видеоролик: