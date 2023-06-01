«Бёрнли» хочет приобрести Фабиана Руиса. Игрок не желает отказываться от зарплаты в «ПСЖ»
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Английский «Бёрнли» заинтересован в приобретении полузащитника французского «ПСЖ» Фабиана Руиса. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, испанский футболист находится на вершине шорт-листа «Бёрнли». Сам же Руис не планирует отказываться от своего контракта с «ПСЖ», по которому испанец получает € 5 млн в год.
27-летний Руис перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» в августе прошлого года. Парижане заплатили за испанского полузащитника € 23 млн. Контракт Руиса с «ПСЖ» рассчитан до июня 2027 года.
В текущем сезоне испанец сыграл за «ПСЖ» 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Руис выиграл с парижанами чемпионат Франции.
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
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