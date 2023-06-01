Стало известно, сколько «Динамо» заработало в 2022 году

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, московское «Динамо» заработало 157 462 тысячи рублей. Отметим, что основным доходом команды стал коммерческий.

После 29-го тура РПЛ «Динамо» в турнирной таблице расположилось на седьмой строчке, имея в активе 45 очков. До шестого места, на котором находится «Краснодар», команда отстаёт на два очка.

В субботу, 3 июня, московское «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. Напомним, все игры последнего тура РПЛ состоятся в одно время.