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Роналду объяснил, почему «Аль-Наср» остался без трофеев в текущем сезоне

Роналду объяснил, почему «Аль-Наср» остался без трофеев в текущем сезоне
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о сезоне без трофеев в саудовском клубе.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам нужно быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения наших целей. Иногда для достижения целей требуется время, но если мы будем верить, всё возможно.

Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Но я действительно настроен позитивно и уверен, что всё изменится и пойдёт в лучшем направлении. Давайте верить в это и работать над этим», — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу саудовской лиги.

Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.

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