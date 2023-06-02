Роналду объяснил, почему «Аль-Наср» остался без трофеев в текущем сезоне

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о сезоне без трофеев в саудовском клубе.
«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам нужно быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения наших целей. Иногда для достижения целей требуется время, но если мы будем верить, всё возможно.
Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Но я действительно настроен позитивно и уверен, что всё изменится и пойдёт в лучшем направлении. Давайте верить в это и работать над этим», — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу саудовской лиги.
Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.
«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду:
- 2 июня 2023
-
08:08
-
07:57
-
07:44
-
07:35
-
07:26
-
07:00
-
06:37
-
06:18
-
06:12
-
06:05
-
05:56
-
04:58
-
04:42
-
04:26
-
04:05
-
03:50
-
03:37
-
03:31
-
03:03
-
02:38
-
02:11
-
02:03
-
01:49
-
01:47
-
01:19
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:03
- 1 июня 2023
-
23:58
-
23:51