Команда Роналду проиграла борьбу за золото. А ведь «Аль-Наср» был лидером до португальца!

Криштиану Роналду и его команда не будут чемпионами Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл борьбу за золото «Аль-Иттихаду».

В последних двух турах команде Роналду оставалось только надеяться на удачное стечение обстоятельств. «Аль-Наср» отставал от «Аль-Иттихада» на три очка, при этом лидер имел преимущество по личным встречам. Таким образом, жёлто-синим не хватило бы и двух своих побед, если бы конкурент набрал три очка.

Сегодня «Аль-Наср» играл на выезде с «Аль-Иттифаком» – середняком чемпионата Саудовской Аравии. Гости захватили мяч и территорию, у них было 73% владения до перерыва. В результате в первом тайме команда Роналду нанесла 15 ударов по воротам и четыре раза попала в створ. Однако игровое преимущество никак не получалось реализовать – с голами не складывалось. Бразильский вратарь хозяев Пауло Витор совершил четыре сейва за 45 минут, а однажды его спасла штанга.

А вот «Аль-Иттифаку» хватило одного удара в створ, чтобы забить! Вообще, эпизод начался с того, что судья в спорной ситуации не назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой. После этого «Аль-Иттифак» организовал быстрый контрвыпад. Игроки группы обороны «Аль-Насра» не помешали доставить мяч из центра поля на правый фланг и потом в штрафную. Два центральных защитника прозевали рывок из глубины форварда Юссуфа Ньякате. Француз забил в касание. Гости спорили с судьёй, однако это ничего не изменило.

Сам Роналду совершил 33 касания мяча в первом тайме, пробил пять раз и сделал пару передач под удар. Перед перерывом имел шанс сравнять счёт, исполняя опасный штрафной. Но это был не лучший стандарт в карьере Криштиану – он попал в стенку.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

После перерыва «Аль-Наср» ещё больше контролировал мяч – владение доходило до 83%! Хозяева сидели в обороне низким блоком, сбивая темп, который и без того, откровенно говоря, был не самым высоким. Роналду получил ещё одну возможность забить со штрафного, но пробил слабовато. Разминка для вратаря. Зато на 56-й минуте Криштиану начал голевую атаку своей команды. Он потанцевал с мячом и коротким пасом отправил партнёра в проход по левому флангу. А потом показал класс Луис Густаво. Экс-хавбек «Баварии» забил ударом на исполнение из-за штрафной.

«Аль-Наср» продолжал идти вперёд, рисковал и раскрывался, чтобы дожать соперника. «Аль-Иттифак» при счёте 1:1 стал активнее контратаковать. В результате тот же Дьякате имел два сумасшедших момента, но аргентинский голкипер гостей Агустин Росси творил чудеса. Наконец, на 84-й минуте команда Роналду, казалось, забила победный гол. Абдулрахман Гареб протащил мяч и сделал пас на Талиску, который пробил прямо в… Криштиану! Мяч отлетел к Луису Густаво, и тот всё решил на подборе. Однако гол был отменён из-за крохотного офсайда.

Вскоре Роналду почувствовал какой-то дискомфорт и был заменён. Держать португальца на поле уже не имело смысла, потому что будущий чемпион «Аль-Иттихад» в эти минуты выигрывал в своём матче со счётом 3:0. Исход борьбы за золото стал понятен. Итоговая статистика Криштиану: 54 касания мяча, 82% точных передач, восемь ударов (четыре в створ), два паса под удар, две обводки за четыре попытки обыгрыша, четыре выигранных единоборства из шести, два заработанных на себе фола, 11 потерь владения и даже один вынос мяча из собственной штрафной.

Матч так и закончился вничью 1:1. Обидный финал для Роналду. Ведь он приходил в «Аль-Наср», когда команда лидировала в чемпионате Саудовской Аравии.