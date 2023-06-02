Манчини стал всего лишь вторым автором автогола за всю историю финалов Лиги Европы

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини стал всего лишь вторым автором автогола в истории всех финалов Лиги Европы.

31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште прошёл финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встретились испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» — 4:1.

Гол «Севилье» принёс именно Манчини. Он отправил мяч в свои ворота, став вторым автогола в истории финалов Лиги Европы. Первым был бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Ему тоже не повезло в игре с «Севильей». Но это был уже 2019 год.

«Севилья» выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференций.