Манчини стал всего лишь вторым автором автогола за всю историю финалов Лиги Европы

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини стал всего лишь вторым автором автогола в истории всех финалов Лиги Европы.
31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште прошёл финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встретились испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» — 4:1.
Гол «Севилье» принёс именно Манчини. Он отправил мяч в свои ворота, став вторым автогола в истории финалов Лиги Европы. Первым был бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Ему тоже не повезло в игре с «Севильей». Но это был уже 2019 год.
«Севилья» выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференций.
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