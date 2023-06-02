Замминистра иностранных дел Польши заступился за футбольного судью Марциняка

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заступился за польского футбольного арбитра Шимона Марциняка, у которого могут отобрать назначение на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 из-за обвинений в расизме.

«Вы пытаетесь дискредитировать человека за то, что он оказался в месте, где какая-то радикальная партия хочет, чтобы люди не появлялись. К сожалению, эти доносы полны лжи, но такая ложь имеет большую силу», — написал Яблоньский в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что Марциняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине политических позиций. Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.

Напомним, в субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.