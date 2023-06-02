Польский журналист: УЕФА принял решение снять арбитра Марциняка с финала Лиги чемпионов

Польский журналист Томаш Смоковский сообщил, что УЕФА решил отстранить арбитра Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Источник отмечает, что польская сторона всеми силами пытается оправдать Марциняка, поэтому УЕФА ещё официально не объявил о своём решении.
Ранее появилась информация, что Марциняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине его политической позиции. Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.
Напомним, в субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 2 июня 2023
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