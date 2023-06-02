Андрей Ещенко: «Спартаку» главное выиграть свою игру. Дальше пускай другие мучатся

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу борьбы красно-белых за второе место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Спартаку» надо брать свои очки. Дальше всё зависит от соперников. У ЦСКА на одно очко больше. Главное — выиграть свою игру. Дальше пускай мучатся другие», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» («Самара Арена») в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.