Александр Хаджи: «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби и больше заслужил второе место в РПЛ

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи считает, что красно-белые больше заслужили занять второе место по итогам сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге, чем ПФК ЦСКА. Хаджи привёл одним из основных аргументов тот факт, что «Спартак» обыграл армейцев в очной встрече.

«По идее, если «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, то больше заслужил второе место. Но ЦСКА обыгрывают, а команде, которая претендует на вылет, забить не могут. Вот в чём беда. Если бы ЦСКА был на месте «Спартака», то точно победил бы «Пари НН». То ли в психологии проблема, то ли ещё в чём-то», — сказал Александр Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, за тур до окончания нынешнего розыгрыша РПЛ на серебро и бронзу претендуют три команды — «Спартак», ЦСКА и «Ростов».