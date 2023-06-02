Баринов — о «Торпедо»: «Локомотив» постарается не дать им ни малейшего шанса

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Торпедо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 3 июня, на «РЖД Арене».

«Знаю, какой это принципиальный матч. Хочу попросить, чтобы болельщики пришли и поддержали нас в дерби с «Торпедо». Надеюсь, что не дадим ни малейшего шанса им здесь что-то показать», — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

26-летний Дмитрий Баринов в нынешнем сезоне в 33 матчах забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. «Локомотив» после 29 матчей чемпионата России располагается на девятом месте, набрав 42 очка. Команда по итогам сезона может выиграть ещё две позиции.