«Локомотив» — «Торпедо». Дзюба любит такие матчи

Артём спас железнодорожников от вылета. Есть повод развлечься в последнем туре со слабой командой перед отпуском.

3 июня состоится матч 30-го тура РПЛ «Локомотив» — «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.26. Успех автозаводцев оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Торпедо» 3 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Торпедо» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано восемь встреч заключительного тура РПЛ. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» померяются силами «Локомотив» и «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Результат этого матча довольно предсказуем. Железнодорожники выглядят явными фаворитами.

Пережитые «Локомотивом» зимой перестановки изменили расклад сил в РПЛ. Назначение Михаила Галактионова на должность главного тренера, а также приобретения Артёма Дзюбы, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева сделали красно-зелёных ударной силой.

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За последние 12 туров в чемпионате России железнодорожники проиграли только «Зениту» (1:2). Также они сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1). За это время «Локомотив» забил 31 гол. Восемь из них записал на свой счёт Дзюба. Также он отметился пятью ассистами. 34-летний нападающий набрал хорошую форму. Наличие габаритного форварда в составе дало Галактионову сразу несколько дополнительных опций в атаке.

Известный российский тренер Игорь Шалимов недавно высказался по поводу результативности Дзюбы. Он отметил, что не помнит случаев, когда Артём бил со всей силы без разбора. Шалимов подчеркнул, что нападающий «Локомотива» высокий и мощный, но техничный, что является редким сочетанием.

Готовящемуся к вылету в Первую лигу «Торпедо» вряд ли удастся что-либо противопоставить Дзюбе. Автозаводцы давно лишились шансов на сохранение прописки в РПЛ. Они замыкают турнирную таблицу. Отставание от располагающегося в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» составляет 14 очков.

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Постоянные смены главного тренера привели к тому, что чёрно-белые окончательно раскисли. За последние девять туров в чемпионате России под руководством Жозепа Клотета они обыграли только «Факел» (2:0), на домашнем стадионе. Во всех остальных матчах потерпели поражения и много пропустили.

Несмотря на старания Егора Бабурина, за этот период времени в ворота автозаводцев было забито 25 мячей. Молодому голкиперу можно только посочувствовать. Он очень здорово проявил себя в первой половине сезона. На последнем отрезке вратарь попросту «наелся» и перестал выручать.

К предстоящему матчу чёрно-белые подходят без мотивации, а также с немаловажной кадровой потерей. Дело в том, что в матче последнего тура с «Оренбургом» получил красную карточку один из ведущих защитников «Торпедо» Артём Самсонов. Встречу заключительного тура он пропустит.

Поставить на победу «Локомотива» с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Думается, набравшие отличный ход железнодорожники закончат сезон на хорошей ноте. Для этого есть все предпосылки. Благодаря хорошей селекции и грамотному руководству Галактионова команда обрела стабильность.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением, что, если никто не уйдёт летом и не будет травм, железнодорожники будут способны в следующем сезоне побороться за самые высокие места и медали. Он отметил, что нынешний состав красно-зелёных обладает характером, а также хорошо подготовлен тактически и физически.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Торпедо» 3 июня 2023 года

«Локомотив» одержал результативные победы в 9 из 12 последних туров РПЛ. Причём обыграл он ряд сильных команд. На домашнем стадионе железнодорожники, вероятнее всего, попросту разгромят лишившееся всякой мотивации «Торпедо». Автозаводцы терпят поражения и очень много пропускают. Ко всему прочему к игре они подходят без одного из ведущих защитников.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-2) за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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Прогноз на матч «Урал» — «Сочи» с коэффициентом 3.65.

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