Кириченко — о неудаче в «Уфе»: не получилось то, что удалось Евсееву

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко считает, что во время работы в башкирском клубе ему не удалось заставить футболистов поверить в свои силы — то, что позднее получилось у Вадима Евсеева.
«Что не удалось в «Уфе»? То, что удалось Евсееву, который заставил футболистов поверить, что они выйдут из этой тяжёлой ситуации. Конечно, были и другие ошибки, но я анализировал и пришёл к выводу, что основная проблема — психология. Не удалось футболистам вбить в голову, что они достойны…
Не поторопился ли я, придя в «Уфу»? Всякое может быть, но не факт, что подобный шанс в жизни у меня ещё будет. Я приходил как помощник к Сергею Александровичу Томарову. Когда его убрали, думал об уходе, пошли слухи о Юране… Потом Камилыч вызвал, а я сказал: «Давайте попробуем». Начиналось всё неплохо, обыграли «Спартак», потом пошло хуже...» — сказал Кириченко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 2 июня 2023
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