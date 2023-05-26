Ираклий Квеквескири рассказал, что изменилось в «Факеле» после прихода Евсеева

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, что изменилось в команде после прихода Вадима Евсеева на пост главного тренера.
«Евсеев дал команде новый импульс и эмоции. Что касается игры, добавил нам дисциплины в обороне», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежцы набрали 27 очков после 28 матчей. Вадим Евсеев возглавил команду 1 мая. Под его руководством «Факел» одержал две победы и потерпел одно поражение. Воронежцы обыграли «Ростов» (2:0) и «Пари Нижний Новгород» (1:0), а уступили московскому «Локомотиву» (0:1). В ближайшем туре чемпионата России «Факел» встретится с «Крыльями Советов» в воскресенье, 28 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
- 26 мая 2023
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