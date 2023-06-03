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«ПСЖ» объявил об уходе Лионеля Месси

«ПСЖ» объявил об уходе Лионеля Месси
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Нападающий Лионель Месси покинет «ПСЖ». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«После двух сезонов во французской столице приключение Лео Месси подойдёт к концу после завершения сезона-2022/2023. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю «Золотого мяча», который также выиграл два чемпионских титула с «ПСЖ», — говорится в заявлении парижан.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинский игрок выступал за «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» набрал 85 очков в 37 турах чемпионата Франции и досрочно выиграл чемпионский титул. В заключительном матче парижане встретятся с «Клермоном».

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